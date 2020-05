Έναν παραλληλισμό για το πως λειτουργούν οι μεγάλοι παίκτες στις κρίσιμες στιγμές ενός αγώνας έκανε η Euroleague χρησιμοποιώντας τον Τζόρνταν και στον Σπανούλη ως παραδείγματα.

Η Euroleague δημοσίευσε video, στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, με αφορμή την ιστορική ασίστ του Μάικλ Τζόρνταν στον Στιβ Κερ στους τελικούς του ΝΒΑ το 1997, όπου οι Μπουλς “σφράγισαν” τον 5ο τους τίτλο.

Στο video γίνεται παραλληλισμός με την ασίστ του Βασίλη Σπανούλη στον Γιώργο Πρίντεζη στον τελικό της Πόλης, όπου ο Ολυμπιακός έκανε “μυθική” ανατροπή και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

“Όταν κρίνονται τίτλοι, οι σπουδαίοι παίκτες λειτουργούν χωρίς εγωισμό” αναγράφεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό των δύο ηγετών να βάζουν την ομαδική επιτυχία πάνω από τους εαυτούς τους.

With CHAMPIONSHIPS on the line… The Great Ones make unselfish WINNING plays. https://t.co/UKvr7nTFcA pic.twitter.com/OmJ0sUIcla