Η Euroleague μπήκε στο ΟΑΚΑ και αποκάλυψε εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έδρα του Παναθηναϊκού

Η Euroleague μας έδωσε μια μικρή “γεύση”, σχετικά με τις εντυπωσιακές αλλαγές που έχει υποστεί το ΟΑΚΑ, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η Euroleague κατάφερε να μπει στο ΟΑΚΑ, με αφορμή τη media day του Παναθηναϊκού και μας αποκάλυψε πλάνα από το υπό διαμόρφωση γήπεδο των “πρασίνων”.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο που μας πέρασε και συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Αν και δεν έχουν ολοκληρωθεί, το μέχρι τώρα αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Οι καταπράσινες κερκίδες δίνουν άλλο χρώμα και κάνουν ακόμη πιο… έδρα το γήπεδο των πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ σταδιακά ολοκληρώνεται και η τοποθέτηση του glass floor.

