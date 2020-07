Την “μαγική” σεζόν (2018-19) του Κώστα Σλούκα με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, θυμήθηκε η Euroleague, σε ένα video με τις καλύτερες στιγμές του και το ανάλογο ερώτημα στη λεζάντα.

Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στον Ολυμπιακός μετά από 5 χρόνια στην Τουρκία και τη Φενέρμπαχτσε, και η Euroleague ανάρτησε ένα video με τα κατορθώματά του από την σεζόν 2018-19, που στατιστικά ήταν η καλύτερή του με την τουρκική ομάδα. Ο 30χρονος -πλέον- πλέι μέικερ είχε 11.8 πόντους (με 44.9% στα τρίποντα, 58% στα δίποντα και 93.4% στις βολές), 4.8 ασίστ και 2. ριμπάουντ κατά μέσο όρο παίζοντας 26:38 ανά αγώνα και δίκαια είχε βραβευτεί ως μέλος της κορυφαίας 5άδας της διοργάνωσης εκείνη τη σεζόν.

Στην ανάρτηση της Euroleague βέβαια υπάρχει και ένα σαφέστατο ερώτημα, “Θα γίνει και πάλι μέλος της καλύτερης ομάδας με τον Ολυμπιακό;”

Remembering the 18/19 season in which @kos_slou was in the All-EuroLeague First Team 👏



Will he become a member of the team again with @olympiacosbc?#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/RhPDGNwMNW