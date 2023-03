Στο πρόσφατο Μουντιάλ του Κατάρ, η FIFA είχε δώσει οδηγία, να μην φορεθεί το περιβραχιόνιο “One Love” από τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προκαλεί και πάλι ερωτηματικά, με την απόφασή της.

Σύμφωνα με την Bild, η FIFA απαγόρευσε από την γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της Γερμανίας, να φορέσει η αρχηγός της ομάδας περιβραχιόνιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Θυμίζουμε ότι η Παγκόσμια ομοσπονδία είχε ξεκαθαρίσει πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2022 πως θα υπάρξει τιμωρία για όσες ομάδες εμφανιστούν στα γήπεδα του Κατάρ, φορώντας τα συγκεκριμένα περιβραχιόνια (για στήριξη στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα).

Οι παίκτες της Γερμανίας, όμως, έκλεισαν τα στόματά τους πριν από την έναρξη του αγώνα τους με την Ιαπωνία για τη φάση των ομίλων, ενώ ο αρχηγός των “πάντερ”, Μάνουελ Νόιερ δεν… μάσησε και εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας περιβραχιόνιο «OneLove».

Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA, ο εξοπλισμός της ομάδας δεν πρέπει να έχει πολιτικά, θρησκευτικά ή προσωπικά συνθήματα, δηλώσεις ή εικόνες, και κατά τη διάρκεια των τελικών διοργανώσεων της FIFA, ο αρχηγός κάθε ομάδας «πρέπει να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού που παρέχεται από τη FIFA».

Bild reporting FIFA have forbidden Germany‘s women team from wearing a rainbow captain‘s armband at the Women‘s World Cup. It was allowed at the Euros last year by UEFA & the DFB had been under the impression it would not be an issue in Australia/New Zealand. https://t.co/b1p5ONqxpP