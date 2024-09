Η FIFA δεν βρίσκει χορηγούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων – Στον «αέρα» η διοργάνωση

Χωρίς χρήματα και χορηγούς, δίχως επιβεβαιωμένα γήπεδα και με ένα ολοένα και πιο εξαντλητικό ημερολόγιο, το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων της FIFA, με τη συμμετοχή 32 ομάδων, βρίσκεται στον…αέρα.

Πολλά προβλήματα φαίνεται ότι έχουν μαζευτεί, γύρω από τη διεξαγωγή του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων της FIFA, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στις ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό, την Τρίτη (24.09.2024) έληξαν οι προθεσμίες υποβολής «προσφορών» για τηλεοπτικά δικαιώματα για Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, χωρίς να εμφανιστεί ούτε μία!

Η κλήρωση της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2024 και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα “Gazzetta dell Sport”, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο Τζιάνι Ινφαντίνο “να φτάσει σαν γυμνός βασιλιάς”.

Η FIFA περίμενε να κερδίσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια, διπλάσια από τα 2 δισεκατομμύρια δαπάνες που προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός. Η Apple κάθισε να διαπραγματευτεί με βάση το ένα δισεκατομμύριο και τα μέρη δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Έτσι, το βλέμμα της FIFA στρέφεται προς στην περιοχή του Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 και στη Ζυρίχη ελπίζουν ότι μπορεί από εκεί να υπάρξει ενδιαφέρον και για την διοργάνωση των συλλόγων.

Επιπλέον, οι ημερομηνίες συγκεκριμένων ματς έρχονται σε σύγκρουση με άλλους αγώνες για διαφορετικές διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα το Euro U21, δημιουργώντας μία σύγχυση για το πρόγραμμα.

Στα παραπάνω, να προστεθεί και το γεγονός, πως ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα γήπεδα, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, την ώρα που οι σύλλογοι περιμένουν να μάθουν πόσα θα τους προσφέρει η FIFA, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική ενημέρωση.

