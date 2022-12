H NASA αποχαιρέτησε τον Πελέ με μία φωτογραφία από το διάστημα στις αποχρώσεις της Βραζιλίας.

“Σηματοδοτούμε τον θάνατο του θρυλικού Πελέ, γνωστός σε πολλούς ως ο βασιλιάς του «όμορφου παιχνιδιού». Αυτή η εικόνα ενός σπειροειδούς γαλαξία στον αστερισμό του Γλύπτη δείχνει τα χρώματα της Βραζιλίας” αναφέρει στην ανάρτησή της η NASA.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the “beautiful game.” This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ