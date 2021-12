Ο κορονοϊός χτυπάει ανελέητα τις ομάδες της Premier League, με τη διοργανώτρια αρχή να μην σταματάει να αναβάλει παιχνίδια.

Τελευταίο παιχνίδι που αναβλήθηκε είναι αυτό μεταξύ της Άστον Βίλα και της Μπέρνλι, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για σήμερα (18/12).

«Η απόφαση αυτή λαμβάνεται συνυπολογίζοντας τα πολλά κρούσματα κορωνοϊού, τους τραυματισμούς αλλά και τους ασθενείς που έχει ήδη η ομάδα της Άστον Βίλα», αναφέρει η Premier League, ζητώντας συγγνώμη από τους οπαδούς καθώς υποχρεώθηκε να λάβει την απόφαση αυτή μόλις λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα.

Πλέον το μόνο παιχνίδι που έχει μείνει για να διεξαχθεί σήμερα είναι αυτό της Λιντς με την Άρσεναλ στις 19:30.

Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad.