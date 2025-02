Η UEFA αποθέωσε τον Κωνσταντή Τζολάκη για τις επιδόσεις του στο Europa League

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας της League Phase στο Europa League, με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να δέχεται μόλις 3 γκολ σε 8 παιχνίδια, επίδοση που αποθεώθηκε από την UEFA.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης από την άφιξη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό έχει πάρει τα γάντια βασικού από τον Ισπανό προπονητή, με τον 22χρονο να δικαιώνει τον Βάσκο για την επιλογή του. Μάλιστα στο πρώτο μισό της σεζόν 2024/25 ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας έχει κάνει ορισμένες «μαγικές» αποκρούσεις στο Europa League με τους Πειραιώτες και έχει μεγάλο μερίδιο στην πρόκριση της ομάδας στους «16» της διοργάνωσης.

Άλλωστε τα 6 παιχνίδια (από τα 8 που είχε η League Phase) στα οποία δεν έχει δεχθεί γκολ, έχουν ως αποτέλεσμα ο Τζολάκης να αποτελεί τον καλύτερο τερματοφύλακα του τουρνουά μέχρι στιγμής, με την UEFA να ανεβάζει ένα video με τις πιο σημαντικές του επεμβάσεις.

