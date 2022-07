Η Φενέρμπαχτσε αποκλείστηκε από την Ντιναμό Κιέβου στα προκριματικά του Champions League, αλλά κινδυνεύει πλέον και με τιμωρία από την UEFA εξαιτίας των οπαδών της και του… Πούτιν.

Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε κατάφεραν να γίνουν viral για τον χειρότερο λόγο, αφού φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Βλαντιμίρ Πούτιν για να… πικάρουν τους Ουκρανούς της Ντιναμό Κιέβου.

Το γεγονός προκάλεσε φυσικά αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη και έτσι φαίνεται ότι η UEFA θα ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για το περιστατικό. Η τουρκική ομάδα έσπευσε μάλιστα να βγάλει επίσημη ανακοίνωση κατά των οπαδών της, σε μία προσπάθεια να γλιτώσει και μία πιθανή “βαριά” τιμωρία από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

UEFA has opened disciplinary investigation into Fenerbahce fans taunting Dynamo Kyiv with pro-Putin chants