Ο Κέβιν Πόρτερ κατηγορείται για επίθεση και απόπειρα στραγγαλισμού, αφού φέρεται να επιτέθηκε στην φίλη του σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Το απειλητικό μήνυμα της αδερφής της κοπέλας του στον γκαρντ των Ρόκετς.

Ο νεαρός άσος των Ρόκετς, Κέβιν Πόρτερ, κατηγορείται ότι χτύπησε την κοπέλα πολλές φορές και έβαλε τα χέρια του γύρω από το λαιμό της, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία. Η 26χρονη γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ένα κόψιμο στη δεξιά πλευρά του προσώπου της.

Η αδερφή της κοπέλας του, Καλάμπρια Γκόντρεζικ, μετά τα όσα έγιναν, απειλεί δημόσια τον νεαρό NBAερ.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: “Κέβιν, αν νομίζεις ότι θα ακουμπήσεις την αδερφή μου και δεν θα σε ακουμπήσουμε… Μέτρα τις γα@νες μέρες σου. Να εύχεσαι να μπορείς να περπατήσεις ξανά, πόσο μάλλον να ντριμπλάρεις.

Μπορεί να τη γλίτωσες με αυτές τις μα@κιες στο παρλεθόν, επειδή η μαμά σου δεν σε χτυπούσε στον κ@λο, αλλά εμείς δέρνουμε αδερφές που βάφουν τα νύχια τους σαν κι εσένα κάθε μέρα. Μην εμφανιστείς στο σπίτι. Θα το κάνουμε σε εσένα, μικρή που@να”.

“If you think you gone touch my sister & not get touched. Count ya f**king days.”



Kysre Gondrezick’s sister takes to Instagram after Kevin Porter Jr.’s arrest. pic.twitter.com/u1wcQFjQ7t