

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη μέχρι το 2028, ενισχύοντας το αριστερό άκρο της άμυνάς της και βάζοντας έναν Έλληνα παίκτη στο ρόστερ της.

Ο 32χρονος διεθνής φουλ-μπακ ήταν τελικά η επιλογή της ΑΕΚ την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της, μετά την παραχώρηση του Τζέιμς Πενράις στη Ρέιντζερς. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια τον Ιούνιο και συμφώνησε με την Ένωση, επιστρέφοντας έτσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά το 2015.

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Ο Λυκογιάννης αναμένεται αρχικά να αποτελέσει το back-up του Σταύρου Πήλιου στο αριστερό άκρο της άμυνας, ωστόσο ο Νίκολιτς τον υπολογίζει και για τη θέση του αριστερού στόπερ. Ο 32χρονος αναμένεται να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, παίρνοντας τη θέση του Δημήτρη Καλοσκάμη.

Η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη μέχρι το 2028, ενισχύοντας το αριστερό άκρο της άμυνάς της και βάζοντας έναν Έλληνα παίκτη στο ρόστερ της.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

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Ο Μπάμπης Λυκογιάννης γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1993. Αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ. Αρχικά αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Λεβαδειακό και Εργοτέλη, όμως έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός Ελλάδας.

Για δυόμιση σεζόν (2015-18) ήταν ποδοσφαιριστής της αυστριακής Στουρμ Γκρατς και στη συνέχεια αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Serie A, πρώτα με την Κάλιαρι την τετραετία 2018-22 (109 ματς, 5 γκολ, 7 ασίστ) και μετά με την Μπολόνια (92 ματς, 4 γκολ, 9 ασίστ).

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές και έχει πραγματοποιήσει 6 συμμετοχές με την Εθνικής Ανδρών.

Μπάμπη, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!