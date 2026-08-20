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Αθλητικά

Η ΑΕΚ έκλεισε τον Μπάμπη Λυκογιάννη

Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ο εκλεκτός για τη θέση του αριστερού μπακ στην Ένωση
Ο Μπάμπης Λυκογιάννης
Ο Μπάμπης Λυκογιάννης με τη φανέλα της Μπολόνια (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)
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Μετά την απόκτηση του Αριάγκα, η ΑΕΚ θέλει να κλείσει και το θέμα του αριστερού μπακ, με την Ένωση να έρχεται σε συμφωνια τον Μπάμπη Λυκογιάννη.

Ο 33χρονος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να τον εξετάζουν εδώ και αρκετούς μήνες.

Οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή γραμμή εδώ και αρκετές μέρες, με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού να λέει το “ναι” στην πρόταση επιστροφής του στην Ελλάδα για την Ένωση.

Ο Λυκογιάννης είναι μία καλή λύση για την ΑΕΚ, μιας και θα λύσει και τα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς ως προς την ευρωπαϊκή λίστα.

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