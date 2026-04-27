Η ΑΕΚ έχει το δεύτερο καλύτερο αήττητο σερί στην Ευρώπη, η Μπενφίκα στην πρώτη θέση της λίστας

Η ομάδα του Νίκολιτς «τρέχει» ένα τρομερό σερί 20 αγώνων χωρίς ήττα
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ τη φετινή σεζόν έχει παρουσιάσει τρομερή εικόνα, παρά την αλλαγή στον πάγκο της, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει πλέον προσαρμοστεί πλήρως και να «τρέχει» ένα αήττητο σερί 20 αγώνων με την Ένωση στη Super League.

Αυτό το σερί της ΑΕΚ την φέρνει στη δεύτερη θέση στα 25 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, πίσω μόνο από την Μπενφίκα του Μουρίνιο, που έχει 31 παιχνίδια χωρίς ήττας, αλλά έχει μείνει πίσω στη μάχη του τίτλου στην Πορτογαλία, καθώς έχει πολλές ισόπαλες αναμετρήσεις.

Τους κιτρινόμαυρους ακολουθούν οι Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ με 19 αήττητα ματς.

Η ΑΕΚ έχει να ηττηθεί από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον πρώτο γύρο της Super League, όπου έχασε 2-0 τον Οκτώβριο του 2025 (26/10). Η ομάδα του Νίκολιτς έκτοτε έχει 15 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Η πρώτη δεκάδα με τα εν ενεργεία αήττητα σερί στα top 25 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

1. Μπενφίκα 31
2. ΑΕΚ 20
3. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 19
4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 19
5. Σαχτάρ Ντόνετσκ 17
6. Ερυθρός Αστέρας 15
7. Μπόρνμουθ 14
8. Σεντ Γκάλεν 13
9. Μπάγερν Μονάχου 12
10. Μάντσεστερ Σίτι – Λιλ – Πόρτο 11

