Η ΑΕΚ φωτογραφήθηκε στο Καλλιμάρμαρο ενόψει του Final 4 του BCL, εκεί όπου σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο

Η μπασκετική ΑΕΚ επέλεξε το ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο για την επίσημη φωτογράφηση της ομάδας, πριν από τη συμμετοχή της στο φάιναλ του BCL (7-9 Μαΐου), στην Μπανταλόνα. Το μέρος δηλαδή όπου το 1968 κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του ελληνικού αθλητισμού, το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης.

Οι Μπράντλεϊ, Φλιώνης, Γκρέι και Νανάλι πόζαραν στο φακό από τις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου. Μία επιλογή από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλο ώστε να δώσει έμπνευση στους «κιτρινόμαυρους» και κίνητρο για να κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο (1968 Κύπελλο Κυπελλούχων, 2000 Κύπελλο Σαπόρτα και 2018 Basketball Champions League).

Η Ένωση επέστρεψε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στο φάιναλ φορ της διοργάνωσης και στον ημιτελικό της 7ης Μαΐου (22:00) αντιμετωπίζει τη Μάλαγα. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, στις 19:00 διασταυρώνουν τα “ξίφη τους” η Ρίτας Βίλνιους και η Τενερίφη.

Ο τελικός του BCL θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου, στις 21:00.