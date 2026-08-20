Η ΑΕΚ φουλάρει για τον Μπάμπη Λυκογιάννη

Μετά την απόκτηση του Αριάγκα, η ΑΕΚ θέλει να κλείσει και το θέμα του αριστερού μπακ, με την Ένωση να έχει ψηλά στη λίστα τον Μπάμπη Λυκογιάννη.

Ο 33χρονος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να τον εξετάζουν εδώ και αρκετούς μήνες.

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Οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή γραμμή και δεν αποκλείεται η μεταγραφή να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού να είναι θετικός στην προοπτική της επιστροφής στην Ελλάδα για την Ένωση.

Ο Λυκογιάννης είναι μία καλή λύση για την ΑΕΚ, μιας και θα λύσει και τα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς ως προς την ευρωπαϊκή λίστα.