Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΠΑΣ Γιάννινα σε φιλικό παιχνίδι – Ανεπίσημο ντεμπούτο για Μάρκο Γκρούγιτς

Η ΑΕΚ νίκησε 2-0 στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε στα Σπάτα τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τον Μάρκο Γκρούγιτς να αγωνίζεται, έστω και σε ανεπίσημο αγώνα.

Από την ενδεκάδα της ΑΕΚ απουσίαζαν οι διεθνείς παίκτες, με αποτέλεσμα η σύνθεση των «κιτρινόμαυρων» να απαρτίζεται από τους Μπρινιόλι, Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί, Κοσίδη στην άμυνα, Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς στο κέντρο με τον Καλοσκάμη μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο και τους Πένραϊς – Κουτέσα στις πλευρές πίσω από τον προωθημένο Μαρσιάλ.

Παράλληλα, χρόνο συμμετοχής πήραν και οι παίκτες από την Κ19, με τον Νίκολιτς να έχει στόχο να δώσει αγωνιστικό ρυθμό στους ποδοσφαιριστές του με αφορμή το διάλλειμα των Εθνικών ομάδων.

Για την ΑΕΚ τα γκολ της νίκης πέτυχαν οι Αντονί Μαρσιάλ και Δημήτρης Καλοσκάμης, με το φιλικό να κρατάει δυο ημίχρονα των 35 λεπτών και να διεξάγεται χωρίς κόσμο στο προπονητικό της ομάδας στα Σπάτα.

Υπενθυμίζεται πως ο επόμενος αγώνας της ΑΕΚ είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (14/9/25, 20:00) κόντρα στον Λεβαδειακό εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για την Super League.