Η ΑΕΚ «κοιτάζει» την περίπτωση του Φρανκ Κεσιέ, σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα

Το όνομα του Φρανκ Κεσιέ εμπλέκεται με την ΑΕΚ, καθώς η αφρικανική ιστοσελίδα «africansoccer.com» αναφέρει ότι η Ένωση θα κάνει την πρότασή της αν δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αλ Αχλί.

Η περίπτωση του Κεσιέ μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, μιας και το κασέ του είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε ηλικία 29 ετών αν μείνει ελεύθερος αρκετές ομάδες από την Ευρώπη θα ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του.

Τη φετινή σεζόν ο Ιβοριανός έχει 10 γκολ σε 38 συμμετοχές με την Αλ Αχλί και έχει κατακτήσει το ασιατικό Champions League. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των Μίλαν, Μπαρτσελόνα και Αταλάντα.