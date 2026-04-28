Αθλητικά

Η ΑΕΚ «κοιτάζει» την περίπτωση του Φρανκ Κεσιέ, σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα

Ο Ιβοριανός μέσος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Αλ Αχλί
Ο Φρανκ Κεσιέ με τη φανέλα της Ακτής Ελεφαντοστού/ EPA

Το όνομα του Φρανκ Κεσιέ εμπλέκεται με την ΑΕΚ, καθώς η αφρικανική ιστοσελίδα «africansoccer.com» αναφέρει ότι η Ένωση θα κάνει την πρότασή της αν δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αλ Αχλί.

Η περίπτωση του Κεσιέ μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, μιας και το κασέ του είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε ηλικία 29 ετών αν μείνει ελεύθερος αρκετές ομάδες από την Ευρώπη θα ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του.

Τη φετινή σεζόν ο Ιβοριανός έχει 10 γκολ σε 38 συμμετοχές με την Αλ Αχλί και έχει κατακτήσει το ασιατικό Champions League. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των Μίλαν, Μπαρτσελόνα και Αταλάντα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo