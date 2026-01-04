Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μετεγγραφή του Βάργκα και προχωράει για τον χαφ

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του Μπαρναμπάς Βάργκα από τη Φερεντσβάρος βρίσκεται η ΑΕΚ. Ο Ούγγρος φορ επιθετικός αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα -ίσως και σήμερα (04.0.2026)- για να να βάλει την υπογραφή του στο deal που έχει γίνει.

Η συμφωνία της ΑΕΚ με τη Φερεντσβάρος για τον Μπάρναμπας Βάργκα είναι δεδομένη, με την ουγγρική ομάδα του να βάζει περίπου 4,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία της και τον 31χρονο φορ να υπογράφει για τριάμισι χρόνια.

Ο Βάργκα θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας πλήρη αγωνιστικό ρυθμό και δεν αποκλείεται ακόμη και να βρίσκεται στην αποστολή για το ματς με τον Άρη στο “Βικελίδης” (11.01.2026), όπως και το έτερο μετεγγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Η έλευση του Βάργκα ίσως σημάνει και τον δανεισμό του Φραντζί Πιερό, για τον οποίο υπάρχουν κρούσεις από αρκετές ομάδες, κυρίως από το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ στρέφει όλη την προσοχή της στην απόκτηση χαφ και έχει μπροστά της αρκετό χρόνο, αφού ακόμα βρισκόμαστε στις αρχές του μετεγγραφικού “παραθύρου” του Ιανουαρίου. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και κάποια έξτρα προσθήκη, εφόσον βρεθεί κάτι που θα καλύπτει τα “θέλω” του Μάρκο Νίκολιτς.