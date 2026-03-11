Αθλητικά

Η ΑΕΚ «πέταξε» για Σλοβενία για το πρώτο βήμα πρόκρισης στους 8 του Conference League κόντρα στην Τσέλιε

Η ομάδα του Νίκολιτς αναχώρησε με προορισμό τη Λιουμπλιάνα για το παιχνίδι του Conference League
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε (11/03/26, 22:00) και πέταξε για Σλοβενία, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα της πρόκρισης στα προημιτελικά.

Μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης, η αποστολή της ΑΕΡ βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» ώστε να αναχωρήσει για τη Σλοβενία, όπου θα δώσει την πρώτη της μάχη με στόχο να γυρίσει στην Allwyn Arena με το πλεονέκτημα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει συνέντευξη Τύπου σήμερα (11/03/26) στις 20:15 για το παιχνίδι του Conference League και θα δώσει μία πρώτη εικόνα για τα πλάνα του.

