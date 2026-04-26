Η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό αγώνα στην Allwyn Arena πριν την επανέναρξη των πλέι οφ της Super League

Μετά τη μικρή διακοπή για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ έχει μπροστά της νέο μεγάλο ντέρμπι στα πλέι οφ της Super League και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της θα δώσει φιλικό αγώνα στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Freedom 24 Krasava FC από τον Ύψωνα της Λεμεσού, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, σε μία φιλική αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών, όπως ανακοίνωσε η κυπριακή ομάδα.

Η ανακοίνωση για το φιλικό της ΑΕΚ

«Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι την Κυριακή 26 Απριλίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την ΑΕΚ Αθηνών.



Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο ALLWYN Arena – «Αγιά Σοφιά» την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών, προσφέροντας στην ομάδα μας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και την ευκαιρία να δοκιμαστεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.



Αναμφίβολα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το σωματείο μας όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αντιμετωπίσει ομάδα τέτοιου βεληνεκούς».