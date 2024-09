Η άφιξη του Αντονί Μαρσιάλ στην Ελλάδα έκανε το γύρο της Ευρώπης: Τον καλωσόρισε τεράστιος αριθμός οπαδών της ΑΕΚ

Αρκετά τα ξένα πρακτορεία που ασχολήθηκαν με την άφιξη του Αντονί Μαρσιάλ στην Ελλάδα και σχολίασαν με θαυμασμό την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί της ΑΕΚ.

Ο Αντονί Μαρσιάλ βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (19.09.2024) στην Ελλάδα, προκειμένου να βάλει την υπογραφή του σε ένα μεγάλο deal με την ΑΕΚ.

Ο 29χρονος Γάλλος επιθετικός έμεινε έκπληκτος, αντικρίζοντας περίπου 3.000 οπαδούς της ΑΕΚ να μαζεύονται στο αεροδρόμιο και να τον “αποθεώνουν”. Το πολυτελές αυτοκίνητο που μετέφερε τον Αντονί Μαρσιάλ στο ξενοδοχείο του, έμεινε για περίπου μισή ώρα ακινητοποιημένο, μια εικόνα που έκανε το γύρο της Ευρώπης και σχολιάστηκε από ξένα ΜΜΕ.

“Εντυπωσιακό το καλωσόρισμα που έλαβε ο Αντονί Μαρσιάλ στην Ελλάδα μετά την επιβεβαίωση της μετακόμισής του στην ΑΕΚ” και “Ένας τεράστιος αριθμών οπαδών της ΑΕΚ καλωσόρισε τον Αντονί Μαρσιάλ, καθώς εκείνος εντάχθηκε επίσημα στον σύλλογο” κάποια από τα σχόλια που έγιναν.

Ο Αντονί Μαρσιάλ αναμένεται σήμερα (19.09.2024) να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί επίσημα η τριετής συνεργασία του με την ΑΕΚ.