Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πλάκα με τις φήμες για την “χρυσή” πρόταση της Αλ Χιλάλ στον Κιλιάν Εμπαπέ και μετά τον Γάλλο επιθετικό και η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας σχολίασε την ανάρτησή του.

Αναγνωρίζοντας και ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο την ομοιότητά του με τον Εμπαπέ, ζήτησε από την Αλ Χιλάλ να τον σκεφτεί ως… αντικαταστάτη του Γάλλου σούπερ σταρ, αν αυτός δεν δεχθεί την πλουσιοπάροχη πρότασή της.

Οι Σαουδάραβες φαίνεται όμως ότι δεν… πείστηκαν και του απάντησαν αναλόγως. “Είσαι καλοδεχούμενος να έρθεις σε μας ως οπαδός, Γιάννη”, έγραψε στη σχετική της ανάρτηση η Αλ Χιλάλ.

You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s