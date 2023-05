Η Αναντολού Εφές θέλει να αντικαταστήσει τον Εργκίν Αταμάν και η πρώτη της επιλογή, φαίνεται πως είναι ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ.

Σύμφωνα με “τιτίβισμα” από Ισραήλ, η Αναντολού Εφές αναμένεται να κινηθεί δυναμικά για τον Τσάβι Πασκουάλ. Ο Καταλανός κόουτς έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ωστόσο υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που είναι ύψους 200.000 δολαρίων.

Νεώτερες πληροφορίες για το θέμα, αναμένεται να υπάρξουν μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εκλογών στην Τουρκία, που είναι προγραμματισμένες την προσεχή Κυριακή (28/5).

Από ‘κει και πέρα, ο Τσάβι Πασκουάλ και παραμένει στο… κάδρο και για την Μπαρτσελόνα, καθώς και εκεί αναμένονται ριζικές αλλαγές μετά το τέλος της σεζόν.

I’m told Coach Xavi Pascual is very much in the mix for the Anadolu Efes coaching job. Barcelona is obviously a possibility pending on changes. More will be know from the Turkish side in coming days after the elections