Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς για τη μη παρουσία του στις κορυφαίες πεντάδες της Euroleague

Η Εuroleague ανακοίνωσε τις δύο καλύτερες πεντάδες της φετινής κανονικής περιόδου, με τον Μάικ Τζέιμς να μένει εκτός.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό, ο οποίος είναι εξαιρετικά ενεργός στα social media, δεν θα μπορούσε να μη σχολιάσει την απουσία του από τις καλύτερες πεντάδες της Euroleague, με τον Μάικ Τζέιμς να εκφράζει με τον τρόπο του τη δυσαρέσκειά του.

Ο ηγέτης Μονακό ανέβασε ένα GIF που έγραφε: «Πληρούσα τα κριτήρια».

Ο MVP της Euroleague το 2024 μετράει φέτος 16,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 6,6 ασίστ κατά μέσο όρο, με τον Ολυμπιακό να καλείται να τον σταματήσει στα πλέι οφ.