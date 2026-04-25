Αθλητικά

Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς για τη μη παρουσία του στις κορυφαίες πεντάδες της Euroleague

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει στα social media
Ο Τζέιμς με τη φανέλα της Μονακό

Η Εuroleague ανακοίνωσε τις δύο καλύτερες πεντάδες της φετινής κανονικής περιόδου, με τον Μάικ Τζέιμς να μένει εκτός.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό, ο οποίος είναι εξαιρετικά ενεργός στα social media, δεν θα μπορούσε να μη σχολιάσει την απουσία του από τις καλύτερες πεντάδες της Euroleague, με τον Μάικ Τζέιμς να εκφράζει με τον τρόπο του τη δυσαρέσκειά του.

Ο ηγέτης Μονακό ανέβασε ένα GIF που έγραφε: «Πληρούσα τα κριτήρια».

Ο MVP της Euroleague το 2024 μετράει φέτος 16,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 6,6 ασίστ κατά μέσο όρο, με τον Ολυμπιακό να καλείται να τον σταματήσει στα πλέι οφ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
110
93
72
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo