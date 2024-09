Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League Γαλατάσαραϊ «κλείνει» τον Βίκτορ Όσιμεν

Η Γαλατάσαραϊ την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, είναι κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Όσιμεν ως δανεικό από τη Νάπολι, σε μια πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση.

Ο Βίκτορ Όσιμεν εδώ και καιρό είναι ξένο σώμα στη Νάπολι, με τον ιταλικό σύλλογο να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Γαλατάσαραϊ για την παραχώρηση του Νιγηριανού επιθετικού. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League είναι σε αναζήτηση επιθετικού και θέλει να αποκτήσει τον 25χρονο, σε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μάλιστα, η Γαλατά και η Νάπολι έχουν έρθει σε συμφωνία για τον δανεισμό του Όσιμεν, με τους Τούρκους μάλιστα να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, στον ένα χρόνο που θα αγωνιστεί στην Τουρκία.

Galatasaray have reached an agreement in principle with Napoli over loan deal for Victor Osimhen!



One year loan, salary covered as Napoli have accepted these conditions.



Gala’s delegation to meet with Osimhen in Napoli in next hours for final green light to the move. pic.twitter.com/Heh7SJ50Yc