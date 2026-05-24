Αθλητικά

Η απονομή της Euroleague στον Ολυμπιακό: Η στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο στο Telekom Center

Πήρε... φωτιά το Telekom Center στη στέψη του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού
Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και κατέκτησε το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. 

Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε η απονομή του τροπαίου της Euroleague στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Παπανικολάου ύψωσε στο Telekom Center το τέταρτο ευρωπαϊκό των ερυθρολεύκων και τρίτο προσωπικό του.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν σταμάτησε να πανηγυρίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού την κατάκτηση του τροπαίου.

EUROLEAGUE 2025-2026
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
EUROLEAGUE 2025-2026
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

O Κώστας Παπανικολάου έδωσε στη συνέχεια το τρόπαιο στους προέδρους του Ολυμπιακού και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
106
99
92
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo