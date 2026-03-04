Η Αρίνα Σαμπαλένκα προκάλεσε χαμό στο TikTok: «Ω, Θεέ μου, το κορμί μου είναι φανταστικό»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι το No.1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, αλλά και μία από τις πιο εντυπωσιακές αθλήτριες του κόσμου.

H 27χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία προκάλεσε χαμό στο TikTok με ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της. Σ’ αυτό, η Αρίνα Σαμπαλένκα φοράει ένα βαθύ μαύρο τοπ με διαμάντια και γούνινο παλτό.

«Ω, Θεέ μου, η φόρμα μου είναι φανταστική», έγραψε η εντυπωσιακή τενίστρια, η οποία περπατούσε σ’ ένα διάδρομο.

Με λεζάντα «δεν υπάρχουν ψέματα εδώ», το βίντεο της Σαμπαλένκα έγινε viral, με τα σχόλια να πέφτουν… βροχή κάτω από την ανάρτησή της.

«Γι’ αυτό παρακολουθώ τένις», έγραψε ένας χρήστης του TikTok, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Πρέπει να παρακολουθώ περισσότερο τένις».



