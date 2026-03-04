Αθλητικά

Η Αρίνα Σαμπαλένκα προκάλεσε χαμό στο TikTok: «Ω, Θεέ μου, το κορμί μου είναι φανταστικό»

H κορυφαία τενίστρια του κόσμου συνδύασε το βαθύ μαύρο τοπ της με ένα γούνινο παλτό
Η Αρίνα Σαμπαλένκα προκάλεσε χαμό στο TikTok: «Ω, Θεέ μου, το κορμί μου είναι φανταστικό»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι το No.1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, αλλά και μία από τις πιο εντυπωσιακές αθλήτριες του κόσμου.

H 27χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία προκάλεσε χαμό στο TikTok με ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της. Σ’ αυτό, η Αρίνα Σαμπαλένκα φοράει ένα βαθύ μαύρο τοπ με διαμάντια και γούνινο παλτό.

«Ω, Θεέ μου, η φόρμα μου είναι φανταστική», έγραψε η εντυπωσιακή τενίστρια, η οποία περπατούσε σ’ ένα διάδρομο.

@aryna.sabalenka

No lies here

sue sylvester fit so fantastic – gotmadgummymoney

Με λεζάντα «δεν υπάρχουν ψέματα εδώ», το βίντεο της Σαμπαλένκα έγινε viral, με τα σχόλια να πέφτουν… βροχή κάτω από την ανάρτησή της. 

«Γι’ αυτό παρακολουθώ τένις», έγραψε ένας χρήστης του TikTok, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Πρέπει να παρακολουθώ περισσότερο τένις».

