Η Αρίνα Σαμπαλένκα ζει τον έρωτά της με τον Γιώργο Φραγκούλη στις Μαλδίβες

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Λευκορωσίδα τενίστρια από τις διακοπές της με τον Ελληνοαυστραλό σύντροφό της
Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στις Μαλδίβες με τον Ελληνοαυστραλό σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, με τον οποίο και περνάει το διάστημα των διακοπών της, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στο τένις γυναικών.

Ολοκληρώνοντας μία ακόμη χρονιά στο Νο1 της κατάταξης της WTA, με συνολικά κέρδη από έπαθλα που ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει πλέον την ευκαιρία να χαρεί και τις διακοπές της στο πλευρό του Γιώργου Φραγκούλη.

Οι δυο τους ταξίδεψαν πρόσφατα στις Μαλδίβες και δεν κρύβουν τον έρωτά τους, ανεβάζοντας διαρκώς κοινές τους φωτογραφίες, από το χρόνο που περνούν μαζί στην εξωτική χώρα.

 
 
 
 
 
Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε μέσα στο 2025 δύο Γκραν Σλαμ και συμμετείχε σε δύο ακόμη τελικούς.

