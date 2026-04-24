Η ατάκα του Παπαλουκά που έκανε τους πάντες να γελάσουν στο Φόρουμ των Δελφών και οι στόχοι που έθεσε ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Ο Έλληνας θρύλος του μπάσκετ, Θοδωρής Παπαλουκάς (Ιδρυτής και επικεφαλής της «Eurohoops Academy») και ο πρόεδρος της Euroleague και άλλοτε κορυφαία μορφή του αθλήματος, Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήταν προσκεκλημένοι στο Φόρουμ των Δελφών, προκειμένου να μιλήσουν για τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει μια διοργάνωση Final4 (φέτος θα γίνει στην Αθήνα).

Με την παρουσιάστρια, Δώρα Παντέλη να διευθύνει τη συζήτηση και να δίνει το λόγο σε άτομα του πάνελ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, Γιώργο Μαυρίκης ανέφερε -αστειευόμενος- για τη θέση του γκαρντ που θα μπορούσε να έχει, αφού βρέθηκε να κάθεται μεταξύ του Θοδωρή Παπαλουκά και του Ντέγιαν Μποντίρογκα, με τη Δώρα Παντέλη να αναφέρει πως τη θέση του πόιντ γκαρντ θα την είχε ο θρύλος της Εθνικής.

Έχοντας διάθεση για χαβαλέ και… παίζοντας για το καλό της “ομάδας”, ο Θοδωρής Παπαλουκάς αστειεύτηκε, λέγοντας “εγώ πάντα ξεκινούσα από τον πάγκο, είμαι εντάξει” και κάνοντας τους παρευρισκόμενους να ξεσπάσουν σε γέλια.

Μεταξύ άλλων -και έχοντας παρουσία στο υψηλότερο μπασκετικό επίπεδο- ο Θοδωρής Παπαλουκάς κλήθηκε να σχολιάσει για την αξία της συμμετοχή σε ένα Final4 της Euroleague, με τον Θοδωρή Παπαλουκά να

“Το μεγαλύτερο πρόβλημα για έναν αθλητή, είναι όταν σταματήσει. Όταν πρέπει να “σκοτώσει” τον αθλητή, για να βγει στην κανονική ζωή. Έχω πάει σε 10 Final4 σαν παίκτης και 12 ή 13 σαν επισκέπτης. Τα έχω δει και από τις δυο πλευρές. Είναι η κορύφωση όλης της χρονιάς. Για τον αθλητή είναι η υπέρτατη στιγμή. Για την ομάδα είναι η υπέρτατη στιγμή. Τη σημαντικό κομμάτι της διοργάνωσης δεν είναι την ώρα που γίνεται το πρώτο τζάμπολ ή που δίνουμε το κύπελλο. Είναι αυτό που έχει γίνει πριν και αυτό που θα γίνει μετά. Το αποτύπωμα που θα αφήσει.

Το πιο εύκολο πράγμα που θα πούμε είναι έσοδα, τουρισμός και προβολή. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Είναι η απλή ανάγνωση. Η απάντηση είναι πιο σύνθετη. Για μένα αυτή η εκδήλωση (σ.σ. το Final4) είναι επιταχυντής ανάπτυξης. Πρέπει να πιαστούμε σε αυτό, να δουλέψουμε…

Πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα. Η οικονομία, η κοινωνία και η επικοινωνία γι’ αυτό που θα έχει γίνει. Γιατί μια πόλη σαν την Αθήνα και μια χώρα σαν την Ελλάδα έχει να κερδίσει πάρα πολλά. Αυτοί που θα έρθουν εδώ, θα ενεργοποιήσουν έναν μηχανισμό που θα μας διαφημίσει σε ολόκληρο τον κόσμο” ανέφερε μεταξύ άλλων.