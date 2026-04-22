Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον Γιώργο Σπανό για «σοβαρό φαινόμενο βίας» στο Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ατρόμητος
Ο Γιώργος Σπανός κινδυνεύει με τιμωρία για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Novibet στην 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, μετά την κλήση του σε απολογία από τη ΔΕΑΒ.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ατρόμητος κατηγορείται για “σοβαρό φαινόμενο βίας” στο Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet, καθώς φέρεται να έκανε ντου στα αποδυτήρια των διαιτητών. Ο Γιώργος Σπανός θα βρεθεί έτσι ενώπιον της ΔΕΑΒ για να απολογηθεί για το περιστατικό και στη συνέχεια θα γίνει γνωστή η ποινή του.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

“Καλεί σε ακρόαση, στις 28/04/2026, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σπανό Γεώργιο, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στα αποδυτήρια, σε βάρος των διαιτητών, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025“.

