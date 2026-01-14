Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του Australian Open

Η πορεία της Δέσποινας Παπαμιχαήλ στο Australian Open ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Το ελληνικό τένις θα εκπροσωπηθεί μόνο από τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Australian Open, καθώς η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό.

Η 32χρονη Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε εύκολα από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα με 2-0 σετ (6-1, 6-2) μετά από 84 λεπτά αγώνα, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον 2ο προκριματικό γύρο του Australian Open 2026.

Έτσι χάθηκε το όνειρο για την ιστορικά πρώτη συμμετοχή της σε κυρίως ταμπλό ενός Grand Slam.