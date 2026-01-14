Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του Australian Open

Δεν θα βρεθεί στο κυρίως ταμπλό η Ελληνίδα τενίστρια
AP Photo
AP Photo/Eugene Hoshiko

Η πορεία της Δέσποινας Παπαμιχαήλ στο Australian Open ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Το ελληνικό τένις θα εκπροσωπηθεί μόνο από τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Australian Open, καθώς η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό.

Η 32χρονη Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε εύκολα από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα με 2-0 σετ (6-1, 6-2) μετά από 84 λεπτά αγώνα, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον 2ο προκριματικό γύρο του Australian Open 2026.

Έτσι χάθηκε το όνειρο για την ιστορικά πρώτη συμμετοχή της σε κυρίως ταμπλό ενός Grand Slam.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
162
115
114
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo