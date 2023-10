Η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή συμπεριέλαβε ως μέλη της, μία σειρά από τοπικούς αθλητικούς οργανισμούς που ανήκουν στην Ουκρανία, γεγονός που έφερε την αντίδραση της ΔΟΕ.

Από τις 5 Οκτωβρίου, η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε μονομερώς να βάλει υπό την “ομπρέλα” της, τους αθλητικούς οργανισμούς του Ντονέτσκ, της Κερσώνας, του Λουγκάνσκ και της Ζαπορίζια από την Ουκρανία, με αποτέλεσμα την αποβολή της από τα μέλη της ΔΟΕ.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε μάλιστα κι επίσημα την αποβολή της, η οποία σημαίνει ότι θα σταματήσει και οποιαδήποτε επιχορήγηση προς τη Ρωσία από την πλευρά της, ενώ πλέον θα αποφασίσει και για τη συμμετοχή η μη των αθλητών με ρωσικό διαβατήριο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ρώσοι αθλητές είχαν αγωνιστεί χωρίς τα χρώματα της χώρας τους στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μπορεί πια να μην έχουν καθόλου το δικαίωμα να βρεθούν στο Παρίσι το 2024.

BREAKING: The International Olympic Committee Executive Board has with immediate effect suspended the Russian Olympic Committee of it’s membership of the IOC. pic.twitter.com/vPMBNFm1NL