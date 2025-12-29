Αθλητικά

Η Dubai BC μπήκε σφήνα για τον Ταϊρίκ Τζόουνς που θέλει ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον παίκτη, αλλά η Παρτιζάν αποφασίζει που θα τον δώσει
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα αποχωρήσει δεδομένα από την Παρτιζάν, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε οριστική ρήξη. Ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει και έχει συμφωνήσει ουσιαστικά με τον Αμερικανό ψηλό, μόνο που στο παιχνίδι μπήκε ξαφνικά και η Dubai BC.

Ο Ολυμπιακός μιλούσε τις τελευταίες μέρες μόνο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς θεωρούσε ότι θα μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν. Η σερβική ομάδα θέλει τελικά ένα buy out της τάξεως των 200.000 ευρώ για να τον αποδεσμεύσει και στο κόλπο μπήκε η Dubai BC, η οποία παρουσιάζεται έτοιμη να δώσει αυτό το ποσό και να μπει γενικότερα σε διαδικασία πλειστηριασμού, πράγμα που δεν επιθυμεί ο Ολυμπιακός.

Οι Σέρβοι θέλουν να ικανοποιηθούν οικονομικά, για να συναινέσουν στην μεταγραφή του Αμερικανού, γι’ αυτό και η υπόθεση μετακίνησής του στον Ολυμπιακό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Εξαιρετικά πιθανό είναι, βέβαια, το ενδεχόμενο, η Παρτιζάν να “χρησιμοποιεί” το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Dubai BC για να πάρει περισσότερα χρήματα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιθυμεί να τον εντάξει άμεσα στο δυναμικό του, δημιουργώντας μία πανίσχυρη φροντ λάιν με Μιλουτίνοφ και Χολ.

