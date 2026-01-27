Η Ελίνα Σβιτολίνα ισοπέδωσε την Κόκο Γκοφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open

Η Ελίνα Σβιτολίνα πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα της το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Australian Open. Η Ουκρανή τενίστρια διέλυσε την Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ (6-1, 6-2) και έκλεισε ραντεβού με την Αρίνα Σαμπαλένκα στις “4” της Μελβούρνης.

Η Ελίνα Σβιτολίνα βρέθηκε σε τρομερή μέρα και χρειάστηκε μόλις 59 λεπτά απέναντι στην Κόκο Γκοφ, η οποία ήταν θεωρητικά το φαβορί για την πρόκριση.

Η Ουκρανή τενίστρια παραχώρησε μόλις 3 γκέιμς στην Αμερικανίδα και Νο3 του κόσμου και πλέον καλείται να κάνει την υπέρβαση κόντρα στη Σαμπαλένκα, η οποία μοιάζει να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Australian Open.

Να σημειωθεί ότι με τη νίκη αυτή, η Σβιτολίνα επέστρεψε στο Top-10, σημειώνοντας την ν 44η νίκη στην καριέρα της κόντρα σε παίκτρια 10άδας και τη 2η στη Μελβούρνη μετά από εκείνη κόντρα στην Μίρα Αντρέεβα.