Η Ελλάς Σύρου παρουσίασε το ανακαινισμένο γήπεδό της στο οποίο θα υποδεχθεί το Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας

Η Ελλάς Σύρου παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media την ανακαινισμένη έδρα της. Το γήπεδο της Ερμούπολης θα ανοίξει τις πύλες του σε λίγες ώρες για να υποδεχθεί το Αιγάλεω σε μία αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας (24/09/25, 15:00).

Η εικόνα του ανανεωμένου σταδίου της Ελλάδας Σύρου αποδεικνύει, ότι το φετινό καλοκαίρι όλοι εργάστηκαν με στόχο να παρουσιάσουν ένα γήπεδο που πηγάζει φρεσκάδα και που θα είναι φιλόξενο για τους αντιπάλους της ομάδας, αρχής γενομένης του Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο αγωνιστικός χώρος φαίνεται να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και οι αγώνες της ομάδας της Σύρου, που αγωνίζεται στη Super League 2 θα είναι απολαυστική για όσους πάνε στο γήπεδο να στηρίξουν την ομάδα τους.