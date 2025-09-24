Αθλητικά

Η Ελλάς Σύρου παρουσίασε το ανακαινισμένο γήπεδό της στο οποίο θα υποδεχθεί το Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας

Πλέον θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το αθλητικό στολίδι του νησιού
Η ανανεωμένη εικόνα του γηπέδου της Σύρου
Η ανανεωμένη εικόνα του γηπέδου της Σύρου/ φωτογραφία από Facebook Ελλάς Σύρου 1929

Η Ελλάς Σύρου παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media την ανακαινισμένη έδρα της. Το γήπεδο της Ερμούπολης θα ανοίξει τις πύλες του σε λίγες ώρες για να υποδεχθεί το Αιγάλεω σε μία αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας (24/09/25, 15:00).

Η εικόνα του ανανεωμένου σταδίου της Ελλάδας Σύρου αποδεικνύει, ότι το φετινό καλοκαίρι όλοι εργάστηκαν με στόχο να παρουσιάσουν ένα γήπεδο που πηγάζει φρεσκάδα και που θα είναι φιλόξενο για τους αντιπάλους της ομάδας, αρχής γενομένης του Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας. 

 

Ο αγωνιστικός χώρος φαίνεται να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και οι αγώνες της ομάδας της Σύρου, που αγωνίζεται στη Super League 2 θα είναι απολαυστική για όσους πάνε στο γήπεδο να στηρίξουν την ομάδα τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo