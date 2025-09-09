Αθλητικά

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στο Νεπάλ – «Κρυβόμαστε στο δάσος»

"Δεν είμαι ασφαλής", αναφέρει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια με ανάρτησή της στα social media
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Χάος επικρατεί στο Νεπάλ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού και τους 19 νεκρούς σε διαδηλώσεις, με την 35χρονη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, να μην είναι ασφαλής.

Η πιο πολυταξιδεμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League.

Το τουρνουά διακόπηκε βίαια, λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας, με την Εύα Χαντάβα να παραμένει εγκλωβισμένη στη χώρα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Karnali Yashvis (@karnaliyashvis_)

Η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Εύα Χαντάβα ανέφερε ότι δεν είναι ασφαλής και ότι κρύβεται στο δάσος.

chantava chantava

«Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα», έγραψε η γνωστή αθλήτρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo