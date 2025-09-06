Η Ένωση προπονητών της Euroleague απάντησε στον Ολυμπιακό: «Δεν παραχωρήθηκε δωρεάν το ΟΑΚΑ»

Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στη Euroleague για το ζήτημα του Final 4 στο OAKA και άφησε αιχμές για τη χρησιμοποίηση του γηπέδου του Παναθηναϊκού από την Ένωση προπονητών της διοργάνωσης.

Η απάντηση δεν άργησε έτσι να έρθει από την EHCB, η οποία και απέρριψε κατηγορηματικά “κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού της ηγεσίας της και του εκτελεστικού διευθυντή της, Γκόραν Σάσιτς”, επισημαίνοντας ότι το ΟΑΚΑ δεν παραχωρήθηκε δωρεάν στην Ένωση.

Η ανακοίνωση της Ένωσης προπονητών της Euroleague

«Η Ένωση Προπονητών της Euroleague (EHCB) έλαβε υπόψη τα δημόσια σχόλια σχετικά με τον ρόλο του Εκτελεστικού Διευθυντή της EHCB, Γκόραν Σάσιτς, στην υποψηφιότητα για το Final Four της Αθήνας 2026.

Η EHCB απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού της ηγεσίας της και του εκτελεστικού διευθυντή της, κ. Σάσιτς. Όπως όλα τα μέλη της διοίκησης της EHCB, ο κ. Σάσιτς εκτελεί τα καθήκοντά του σε πλήρη συμμόρφωση με το καταστατικό της Ένωσης και με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και ουδετερότητας.

Η EHCB επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η ευθύνη για την επιλογή της πόλης υποδοχής του Final Four βαρύνει τη διοίκηση της Euroleague και τους συλλόγους-μέλη της, όχι την EHCB. Καθώς η Ένωση μας δεν έχει δικαίωμα ψήφου ή άμεσο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του επαγγελματικού συμβουλευτικού έργου του κ. Σάσιτς και των καθηκόντων του ως εκτελεστικού διευθυντή μας.

Ο κ. Σάσιτς ενεργεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη εμπειρία του ως επιτυχημένου Προέδρου της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four του Βελιγραδίου του 2022. Η εμπειρία του στη διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελεί πλεονέκτημα και έχει προσεγγιστεί προσωπικά για να συμβουλεύσει σχετικά με την υποψηφιότητα της Αθήνας. Μια κοινή πρακτική για άτομα με εξειδικευμένες δεξιότητες στην οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι πρώτοι που ενημερώθηκαν για αυτή την προσπάθεια του 2026 ήταν ο πρόεδρος της EHCB, Δημήτρης Ιτούδης και ο αντιπρόεδρος της EHCB, Γιάννης Σφαιρόπουλος, στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας και ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μέσω του γενικού διευθυντή του συλλόγου, Νίκου Λεπενιώτη. Το ίδιο ίσχυε και όταν ήταν πρόεδρος της LOC το 2022. Ήταν ήδη εκτελεστικός διευθυντής της EHCB. Εκείνη την εποχή, ο κ. Σάσιτς ενημέρωσε δεόντως τον τότε πρόεδρό του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον αντιπρόεδρο Πάμπλο Λάσο, τη διοίκηση της Euroleague και τον Δήμο Βελιγραδίου, μαζί με εκπροσώπους του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν.

Για το δεύτερο ερώτημα σχετικά με τον κ. Σάσιτς και το πρόσφατο Συνέδριο Προπονητών της EHCB που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, να ενημερώσουμε τον Ολυμπιακό και το κοινό ότι το γήπεδο δεν παραχωρήθηκε δωρεάν στην EHCB. Αντιθέτως, καταβλήθηκε ενοίκιο για κάθε μέρος της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε, και αυτό μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί από τον δήμο Αθηναίων και το ελληνικό Υπουργείο Αθλητισμού.

Η EHCB εστιάζει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των προπονητών της Euroleague και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του αθλήματος. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Euroleague για να διασφαλίσουμε τη συνεχή επιτυχία του πρωταθλήματος”.