Η Μαριάνα Βέλιοβιτς έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια στην πιο αναγνωρίσημη διαιτητή του παγκόσμιου τένις και η παρουσία της είναι κάτι παραπάνω από αισθητή και στο φετινό Australian Open.

Η Σέρβα umpire κέρδισε φήμη από τον “καυγά” της με τον Νικ Κύργιο και μία αντίστοιχη… αντιδικία με τον Ρότζερ Φέντερερ, αλλά ξεχώρισε και για την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Ακόμη και η πιο “καυτή” τενίστρια του κόσμου, Τζίνι Μπουσάρ, έκανε σχετική ανάρτηση στο twitter, κάνοντας λόγο για “πανέμορφη” διαιτητή.

the umpire in this roger/tennys match is super pretty 😍 — Genie Bouchard (@geniebouchard) January 28, 2020

Στη Μελβούρνη δε, είναι ήδη πρωταγωνίστρια στα παιχνίδια των Ελλήνων αθλητών. Η αρχή έγινε με τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στον πρώτο γύρο, όπου είχε αρκετές συνομιλίες με τον κόσμο στις κερκίδες, ενώ η κάμερα την έπιασε και να γελάει, ακούγοντας το “My Number One” της Έλενας Παπαρίζου από τους Έλληνες ομογενείς.

Σήμερα όμως, τα “έβαλε” και με τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς του έκανε δύο φορές παρατήρηση για συμβουλές από τον πατέρα του Απόστολο, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να διαφωνεί μαζί της.

Κάπως έτσι πάντως, η Μαριάνα Βέλιοβιτς έχει γίνει και πάλι πρώτο θέμα στα social media για το τουρνουά της Αυστραλίας, αναπληρώνοντας και το… κενό από την απουσία του συμπατριώτη της, Νόβακ Τζόκοβιτς.

“Sorry Marijana, sorry”. What Veljovic got from a Greek fan, after she asked the Greek crowd to stop with the chants before Zheng served when down triple set point to Sakkari.

It got laughs from the crowd and even Sakkari 😬 — kritochin (@kritochin85) January 19, 2022

“If you’re good enough you should be there no matter of the gender” – #DavisCupFinal chair umpire Marijana Veljovic tells us what it’s like to be a 🔝 ITF official pic.twitter.com/kNGABf1uKD — ITF (@ITFTennis) November 25, 2018