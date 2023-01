Η Εθνική Ελλάδας ανακοίνωσε ένα σπουδαίο φιλικό για το καλοκαίρι του 2023, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του να δίνουν “μάχη” με τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς σαρώνουν τις τελευταίες ημέρες στο NBA, αλλά τον Αύγουστο του 2023 θα βρίσκονται στις χώρες τους και θα βρεθούν αντιμέτωποι σε ένα φοβερό φιλικό της Ελλάδας με τη Σλοβενία.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΟΚ, η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί με τους Σλοβένους στις 4 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι sold out.

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM