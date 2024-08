Η Εθνική μπάσκετ ανέβηκε μια θέση στο ranking της FIBA

Η νέα θέση της Εθνικής μπάσκετ στο Ranking της FIBA μετά την πορεία της ομάδας μέχρι τα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά στο Παρίσι.

Η FIBA παρουσίασε το ανανεωμένο ranking της, με τις ΗΠΑ να παραμένουν σταθερά στν κορυφή, μετά και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 και την Εθνική μπάσκετ να ανεβαίνει μία θέση.

Η Ελλάδα και η Εθνική μπάσκετ βρίσκεται στη 13η θέση (+1), προσπέρασε την Ιταλία και έχει μπροστά της τη Βραζιλία, τη Σλοβενία και τη Λιθουανία για να μπει στην πρώτη δεκάδα.

NEW FIBA MEN’S WORLD RANKING #Paris2024 Gold Medalists USA 🇺🇸 retain their top spot, while France Serbia and Canada rise in Top 5



