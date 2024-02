Η Εθνική μπάσκετ βρίσκεται στην 4η θέση των Power Rankings για τα «παράθυρα» του Ευρωμπάσκετ

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης στο Live Ranking της FIBA για τα “παράθυρα” του Ευρωμπάσκετ, τα οποία ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να ξεκινάει σήμερα (19/02) προετοιμασία.

Χωρίς τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά με πλήρες κατά τα άλλα ρόστερ, η Εθνική μπάσκετ θα ψάξει το 2/2 στα πρώτα παιχνίδια με την Τσεχία στο ΣΕΦ (23/2) και την Ολλανδία στη Χάγη (26/2) για τα προκριματικά του επόμενου Ευρωμπάσκετ.

Στο πλαίσιο αυτό πάντως, η FIBA ανακοίνωσε τη δυναμικότητα των ομάδων τη δεδομένη στιγμή και η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση των Power Rankigs, πίσω μόνο από τη Γαλλία, τη Σερβία και την Ισπανία.





