Η Εθνική ομάδα του Ιράν απάντησε στον Τραμπ: «Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από το Μουντιάλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε δήλωσε ότι η Εθνική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Μουντιάλ, όμως δεν είναι σίγουρος για την ασφάλεια των παικτών, με τους Ιρανούς να απαντούν στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από το Μουντιάλ», έγραψε η Εθνική ομάδα του Ιράν, ως απάντηση στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ και σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές σχετικά με την παρουσία της ασιατικής εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο την Τετάρτη (11/03/26) είχε ισχυριστεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του είχε υποσχεθεί, ότι θα φιλοξενήσει κανονικά την ομάδα του Ιράν στις ΗΠΑ.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η ιρανική ομάδα ήταν φυσικά ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ινφαντίνο, με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει τη δήλωσή του.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια ιστορική και διεθνής διοργάνωση και το διοικητικό του όργανο είναι η FIFA, όχι ένα άτομο ή μια χώρα. Η ιρανική Εθνική ομάδα, με δύναμη και μια σειρά από αποφασιστικές νίκες, ήταν μεταξύ των πρώτων ομάδων που προκρίθηκαν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποκλειστεί είναι αυτή που κατέχει τον τίτλο της “οικοδέσποινας” ενώ δεν έχει την ικανότητα να διασφαλίσει την ασφάλεια των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή την παγκόσμια διοργάνωση», έγραψε η Εθνική Ιράν και αναδημοσίευσε στο instagram ο προπονητής της, Αμίρ Γκαλονέι.