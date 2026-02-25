Η Εθνική ποδοσφαίρου επιστρέφει στο Ηράκλειο, θα δώσει φιλικό τον Ιούνιο στο Παγκρήτιο

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα επιστρέψει στο Ηράκλειο, καθώς μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ (25/02/26) αποφασίστηκε τον Ιούνιο η ομάδα να δώσει φιλικό προετοιμασίας στο Παγκρήτιο.

Ο αντίπαλος του καλοκαιρινού φιλικού της Εθνικής ποδοσφαίρου θα γίνει γνωστός μετά από τα φιλικά του Μαρτίου με Παραγουάη (27/03/26) στο Καραισκάκης και Ουγγαρία (30/03/26) στη Βουδαπέστη.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αποφασίστηκε να συμμετάσχει η Εθνική Ελπίδων σε φιλικούς αγώνες στην Κροατία κατά το διάστημα 25-31 Μαΐου με την Κροατία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και η Εθνική Νέων να δώσει σε φιλικούς αγώνες στην Κύπρο κατά το διάστημα 26-30 Μαΐου με την Κύπρο και την Αγγλία.