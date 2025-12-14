Συμβαίνει τώρα:
Η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία σε φιλικό παιχνίδι το Μάρτιο

Στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδας
Ο Καρέτσας πανηγυρίζει με τον Τετέι για την Εθνική (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ 2026, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας στρέφει το ενδιαφέρον της στο επόμενο Nations League και θα ξεκινήσει την προετοιμασία της με φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία.

Η ΕΠΟ έκλεισε μία δυνατή φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ουγγαρία για τη διακοπή του Μαρτίου, με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας να αγωνίζεται στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να δώσει τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια για το 2026, στη διακοπή του Μαρτίου και αναμένεται σύντομα να “κλειδώσει” και ο δεύτερος αντίπαλος.

