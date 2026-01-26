Η Εθνική πόλο ανδρών επέστρεψε στην Ελλάδα έχοντας κατακτήσει ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό

Η προσπάθεια της Εθνικής πόλο των ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης έφερε μια… χάλκινη ιστορική επιτυχία. Η Ελλάδα νίκησε την Ιταλία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης που έγινε στο Βελιγράδι και ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, στο βάθρο της διοργάνωσης.

Μια ημέρα μετά, η Εθνική πόλο των ανδρών μπήκε στο αεροπλάνο και επέστρεψε στη βάση της, με τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να εμφανίζονται στο “Ελ. Βενιζέλος” χαμογελαστοί και με τα χάλκινα μετάλλιά τους περασμένα στο λαιμό.

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και τον γενικός γραμματέας αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς βρέθηκαν στο “Ελ. Βενιζέλος” και υποδέχθηκαν τους διεθνείς. Συγγενείς, φίλοι αλλά και θαυμαστές των Ελλήνων αθλητών βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και αποθέωσαν τη γαλανόλευκη, δίνοντας στους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Οι διεθνείς δέχθηκαν από μια ανθοδέσμη κατά την εμφάνισή τους.

Στις δηλώσεις που έκανε, ο Ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος, αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στο… σπάσιμο της κατάρας που “κουβαλούσε” η Εθνική πόλο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.