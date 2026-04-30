Η Εθνική πόλο γυναικών στη μάχη του World Cup, πρεμιέρα με Ιταλία την Πρωτομαγιά

Για το Ρότερνταμ αναχώρησε την Πέμπτη (30.04.2026) η Εθνική πόλο γυναικών, ενόψει της συμμετοχής της στην προκριματική φάση του World Cup (Division 1), η οποία θα διεξαχθεί στην ολλανδική πόλη από την 1η Μαΐου έως και την Τετάρτη 06.05.2026.

Η Εθνική πόλο γυναικών, που είναι η κάτοχος του τίτλου από πέρυσι, θα επιχειρήσει καταρχήν να βρεθεί εντός των πέντε ή έξι προνομιούχων θέσεων (ανάλογα με την πορεία της Αυστραλίας, που έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στα τελικά ως οικοδέσποινα), ώστε να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση που θα γίνει τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, ενώ παράλληλα ο Χάρης Παυλίδης θα έχει την ευκαιρία να κάνει κάποιες δοκιμές, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα τραυματισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εθνική πόλο γυναικών μετέχει στον Β΄ όμιλο της Division 1 και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ιταλία (Πρωτομαγιά, 21:15 ώρα Ελλάδας), την Ολλανδία (2/5, 19:30) και την Αυστραλία (3/5, 21:15).

Εφόσον βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, η εθνική θα εξασφαλίσει την πρόκριση για το Σίδνεϊ και στη συνέχεια θα παίξει στο γκρουπ για τις θέσεις 1-4, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το ένα ή τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια.

Στον Α΄ όμιλο μετέχουν η Ουγγαρία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Στην τελική φάση προκρίνονται συνολικά έξι ομάδες, μία εκ των οποίων θα είναι απαραιτήτως η Αυστραλία, είτε τερματίσει στην πρώτη εξάδα, είτε όχι. Παράλληλα, το εισιτήριο για το Σίδνεϊ έχουν ήδη εξασφαλίσει -μέσω της Division 2- η Ρωσία και η Κίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά. Όλες οι ομάδες κατεβαίνουν με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών και απουσίες. Η Φωτεινή Τριχά είναι εκτός εδώ και καιρό, όπως και από τον Ολυμπιακό. Η Βάσω Πλευρίτου και η Χριστίνα Σιούτη δεν προπονούνται τις τελευταίες ημέρες, αλλά θα έρθουν στην Ολλανδία και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείρισή τους. Δυστυχώς, η προετοιμασία δεν γινόταν να είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα να πιάσει στάνταρ αγωνιστικά όπως το καλοκαίρι, που υπάρχει μεγάλη προετοιμασία», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός και συνέχισε:

«Το βασικότερο απ΄ όλα είναι να προκριθούμε στην τελική φάση του Σίδνεϊ, που θα μας δώσει κίνητρο για προπόνηση το καλοκαίρι και αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσουμε την ομάδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην Αυστραλία. Τώρα, θέλουμε να είμαστε στις έξι καλύτερες ομάδες και να προκριθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει η θέση και το βασικότερο να μην επιστρέψει κάποιο κορίτσι με τραυματισμό. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά, κάθε μέρα θα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες είναι με την καλύτερη δυνατή σύνθεση, αλλά και περίπου τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όλες έχουν κάποιους τραυματισμούς, επειδή οι αγώνες του Ρότερνταμ συμπίπτουν χρονικά με την κορύφωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν έχει σημασία ποιες παίζουν και ποιες δεν παίζουν. Έχω πει στα κορίτσια ότι όποια αγωνίζεται με το σκουφάκι της Εθνικής αντιπροσωπεύει τη χώρα της και την παγκόσμια πρωταθλήτρια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic National Water Polo Team (@hellaswaterpolo)

Η αρχηγός της εθνικής, Ελευθερία Πλευρίτου, δήλωσε: «Η ομάδα έχει προετοιμαστεί. Δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά αυτό ισχύει για όλες. Θα δώσουμε έξι παιχνίδια σε έξι ημέρες. Ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση και δεν είναι εύκολο. Είμαστε οκτώ ομάδες, θα προκριθούν έξι και η μία είναι η διοργανώτρια Αυστραλία. Πρώτα κοιτάμε τα ματς του ομίλου, μετά την πρόκριση, ύστερα την τελική φάση και τότε ναι, θα συζητάμε για τη διατήρηση του τίτλου μας στη διοργάνωση».

Στην αποστολή της Γαλανόλευκης βρίσκονται οι Ιωάννα Σταματοπούλου, Μαρίνα Κοτσιώνη, Βάσω Πλευρίτου, Ελενα Ξενάκη, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Μαρία Πάτρα, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Ντένια Κουρέτα, Νεφέλη Κρασσά, Σοφία Τορνάρου, Ασπασία Φουράκη και Ραφαέλα Σαλταμανίκα, με τις δύο τελευταίες να είναι «πρωτάρες» σε επίσημη διοργάνωση σε επίπεδο γυναικών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic National Water Polo Team (@hellaswaterpolo)

Οι όμιλοι:

Α: Ισπανία, Ουγγαρία, Ιαπωνία ΗΠΑ

Β: Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστραλία

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Παρασκευή 1η Μαΐου

21.15: Ιταλία – Ελλάδα

Σάββατο 2 Μαΐου

19.30: Ελλάδα – Ολλανδία

Κυριακή 3 Μαΐου

21.15: Ελλάδα – Αυστραλία