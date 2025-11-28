Η Euroleague ανέδειξε τη φετινή «εκτόξευση» του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού είναι μακράν ο πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν στη Euroleague και η διοργανώτρια αρχή ανέδειξε το γεγονός με σχετικές αναρτήσεις της στα social media.

Η Euroleague σημείωσε τα… νούμερα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στους φετινούς αγώνες του με τον Ολυμπιακό στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ και δημοσίευσε ένα video, με τα καλύτερα καλάθια του στη σεζόν.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ “μετράει” μέχρι στιγμής 17,8 πόντους (57.5% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 79.2% στις βολές), 2,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague, την ώρα που πέρυσι ήταν στους 3,3 πόντους ανά παιχνίδι, αγωνιζόμενος ελάχιστα στην ομάδα του Μπαρτζώκα.

“Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προσφέρει μεγάλο σκοράρισμα τη φετινή σεζόν”, έγραψε έτσι η Euroleague σε ανάρτησή της.