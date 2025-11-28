Η Euroleague τιμώρησε την Παρτιζάν με 40.000 ευρώ πρόστιμο και μερικό κλείσιμο της έδρας

Ανήμερα του κρίσιμου ραντεβού της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς (σ.σ. 14:00 ώρα Ελλάδας), η Παρτιζάν ενημερώθηκε πως τιμωρήθηκε με υψηλό πρόστιμο από τον αθλητικό δικαστή της Euroleague για απρεπή συμπεριφορά μερίδας των οπαδών της στον εντός έδρας αγώνα της με τη Φενερμπαχτσέ, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Με πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο της έδρας τιμώρησε την Παρτίζαν η Euroleague για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσέ στην 12η αγωνιστική.

Πάντως, ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε ν’ αναστείλει την τιμωρία περιορισμού της έδρας στο 80% για μία αγωνιστική -όπως προβλέπεται από τον κανονισμό-.

Επιπρόσθετα, με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας για δηλώσεις με αποδέκτες τους διαιτητές του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή της Euroleague αναφέρεται:

«Η Παρτιζάν Βελιγραδίου τιμωρήθηκε με πρόστιμα ύψους 40.000 ευρώ και αγώνα που θα διεξαχθεί στο 80% της χωρητικότητάς της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, για πολλαπλά περιστατικά που προκλήθηκαν από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτιζάν – Φενερμπαχτσε, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1.στ) και 29.2.ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο περιορισμός της χωρητικότητας του γηπέδου αναστέλλεται υπό όρους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο σύλλογος διαπράξει νέα παράβαση του Άρθρου 29.1.στ). Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ, για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».