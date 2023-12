Η Έβερτον άσκησε έφεση κατά της αφαίρεσης 10 βαθμών από την Premier League, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (01/12) ο αγγλικός σύλλογος.

Η Έβερτον τιμωρήθηκε με τη συγκεκριμένη αφαίρεση βαθμών από την Premier League, μία ποινή με άμεση ισχύ, αφού διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τους κανόνες κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) σχετικά με ζημίες.

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Έβερτον κατέθεσε σήμερα στον πρόεδρο της δικαστικής επιτροπής της Premier League έφεση για την απόφαση της επιτροπής της Premier League να επιβάλει αφαίρεση 10 βαθμών στον σύλλογο», ανέφερε η Έβερτον σε ανακοίνωσή της, στην προσπάθειά της να πάρει πίσω τους 10 βαθμούς. «Θα οριστεί τώρα ένα συμβούλιο προσφυγών για να εκδικάσει την υπόθεση» τονίζεται.

Τα ρεπορτάζ στην Αγγλία αναφέρουν ότι η απόφαση αναμένεται να βγει πριν από το τέλος της σεζόν, με την Έβερτον να ελπίζει σε δικαίωση. Μετά την ποινή που δέχθηκε, η ομάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας στην Premier League, με τέσσερις βαθμούς, όσους έχει και η Μπέρνλι.

