Οριστική είναι η συμφωνία ανάμεσα στον επιχειρηματία, Φαρχάντ Μοσίρι και στη “777 Partners”, για την ανάληψη της ιδιοκτησίας της Έβερτον, με τις υπογραφές να πέφτουν το πρωί της Παρασκευής (15/09) και τον Ιρανό να προχωρά στην πώληση της ομάδας της Premier League

Αλλαξε χέρια η ιδιοκτησία της Εβερτον. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Premier League ο αμερικανικός επιχειρηματικός όμιλος «777 Partners» βρήκε τη φόρμουλα με τον μεγαλομέτοχο της αγγλικής ομάδας, Φαρχάντ Μοσιρί, για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των «Τόφις», αντί 650 εκατ. ευρώ.

O Μοσίρι αποδέχτηκε την πρόταση των Αμερικανών και από σήμερα αλλάζει η ιδιοκτησία στην ομάδα του Λίβερπουλ. Να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος επενδυτικός όμιλος έχει στην ιδιοκτησία του τη Σεβίλλη, τη Χέρτα Βερολίνου και τη Στάνταρ Λιέγης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Έβερτον, το ποσοστό του Μοσίρι αντιστοιχεί στο 94,1% των συνολικών μετοχών, με τους Αμερικανούς να παίρνουν ουσιαστικά την ιδιοκτησία στα χέρια τους, όταν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares.